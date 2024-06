"Sé que no me quedan muchos años en el futbol y como dicen los españoles , cada año es un regalo que pase y pueda continuar jugando. Jugar después de los 35 o 36 años ya es un regalo, ahora tengo 39 y cada año trato de disfrutarlo", aseguró.

"Lo importante es estar bien físicamente y mentalmente para poder ayudar al equipo. Como ya saben con la selección me une un amor de toda la vida. Estoy hace 20 años aquí y solo quiero continuar", añadió.

ROBERTO MARTÍNEZ NO ASEGURA QUE CRISTIANO SEA TITULAR EN LA EUROCOPA 2024

Por otro lado, el seleccionador de Portugal, el español Roberto Martínez, no desveló este martes si Cristiano Ronaldo será titular en la Eurocopa de futbol y aseguró que en este momento no piensa en cuál será el once, pero elogió el compañerismo del jugador de Madeira.