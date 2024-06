Ronald Koeman , entrenador de Países Bajos, afirmó este miércoles en rueda de prensa que no se arrepiente de nada de lo que dijo hace 48 horas, cuando acusó al Barcelona de haber forzado en abril la vuelta de Frenkie de Jong , entonces en el final de una lesión y ahora fuera de la Eurocopa 2024 por el mal estado de un tobillo.

El ex técnico del club blaugrana no rectificó ni una de las palabras que dijo el pasado lunes, día en el que informó de que De Jong no iba a poder competir en Alemania. Y, además, lo hizo después de contestar a un periodista de forma contundente.