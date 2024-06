"Los exjugadores o comentaristas tienen que darse cuenta de que ahora no es difícil escucharlos. Sobre todo, para algunos jugadores que no están acostumbrados o para otros que son nuevos. Sé que tienen que ser honestos y dar su opinión, pero también tienen la responsabilidad de ser un exjugador de la selección a quienes muchos futbolistas admiran. Les escuchan y se preocupan por lo que dicen", dijo en rueda de prensa.

"La selección inglesa no ha ganado nada desde hace mucho, mucho tiempo (exactamente, desde el Mundial de Inglaterra 1966 ). Muchos de estos jugadores también formaron parte de eso y saben lo duro que es. No se trata de desenterrar a nadie, es sólo la realidad de que ellos saben que es duro jugar en estos grandes torneos para Inglaterra. Nunca faltaría al respeto a ningún exjugador", añadió.

También habló sobre unas palabras de su entrenador, Gareth Southgate, que señaló que el equipo no está en condiciones físicas para presionar a sus oponentes como les gustaría a todos. "Si soy honesto conmigo mismo... ¿He jugado lo mejor que puedo? No. Pero no marqué en la fase de grupos del Mundial, no marqué en la fase de grupos de la Eurocopa y ahora sí", dijo.