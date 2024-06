Dani Olmo aseguró que no entiende a aquellos que ven como "víctimas" a los internacionales españoles en la Euro 2024 y recordó, a los que no sitúan a la Selección de España entre las candidatas al título, lo ocurrido en la última UEFA Nations League en 2023 .

"Estoy muy bien, al final hemos seguido la progresión establecida porque no pude jugar por prevención los dos últimos partidos con mi equipo. Estoy al cien por cien, yo me pondría está claro, si no quien me va a poner pero es decisión del míster. Si no me pone estaré con el equipo porque es la fuerza en un torneo así".