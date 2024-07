España 'solicita' a la UEFA "atar los pies" de Toni Kroos

"Habíamos pensado atarle los pies, pero no sé si nos dejará la UEFA. De Kroos sabemos como se las gasta. Intentaremos que no reciba fácil el balón y limitarle esas opciones de pase, estar muy cerca con ayudas. Si no nos dejan atarle, a trabajar como siempre", aseguró De la Fuente en la rueda de prensa oficial.