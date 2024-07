En España les ayuda que no los vean favoritos en la Euro 2024

Marc Cucurella reconoció que a la selección española llegar a la Euro 2024 sin ser considerada favorita, ir de "tapados", les "ha ayudado", pero reconoció que si no se gana a Francia en Semifinales no servirá de nada lo que se ha brillado en el camino.

Polémica mano ante Alemania y posible expulsión a Toni Kroos

"Me da en la mano, pero veo que el árbitro rápido dice 'que no, que no'. Lo hizo muy rápido y eso me dejó más tranquilo. Si los expertos arbitrales han dicho que no es mano, pues no es mano y ya está", aseguró en rueda de prensa cuando fue preguntado por la acción.