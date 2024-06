Calendario de España en la Eurocopa 2024

Durante la Eurocopa 2024, España será la cabeza del Grupo B, sector que compartirá con las selecciones de Croacia, Italia y Albania. Junto con Alemania, ‘La Furia Roja’ es la máxima ganadora del certamen, pues han levantado el título de la Eurocopa en tres ocasiones: 1964 (2 – 1 vs Unión Soviética), 2008 (1 – 0 vs. Alemania) y 2012 (4 – 0 vs. Italia).