"Todos queremos jugar contra las mejores y España lo es. Tenemos que dar nuestra mejor versión, pero jugar grandes partidos nunca aburre. Hemos demostrado estar en lo alto del futbol europeo y aunque en las Eurocopas no hayamos dado ese paso estoy seguro de que podemos hacerlo ahora", declaró en rueda de prensa previa al duelo, en el Estadio Olímpico de Berlín en el que se jugará el partido.

Cuando fue preguntado por la época dorada de la selección española, dijo: "No me gusta comparar generaciones distintas. Esta es una España muy fuerte, con mucho talento. La de 2008 y 2012 fue única. Tiene mucho talento. Su base ya no es Madrid y Barcelona. Para mí es una de las favoritas, tiene muchas armas. Será muy difícil".