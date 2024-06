Neuer quiere unidad con Ter Stegen en el arco de Alemania pese a competencia

Manuel Neuer, portero de Alemania , afirmó en rueda de prensa que él y Marc-André ter Stegen, candidato a ocupar su puesto, deben "mantenerse unidos" y declaró que no estuvo pendiente de las críticas que recibió por el error que cometió en el amistoso ante Grecia previo a la Eurocopa.

"No leí nada (sobre las críticas). Siempre he hecho el análisis con los responsables. Discutimos todo, miramos las imágenes y evaluamos todo tal como son las imágenes. Por eso no pensé mucho en el debate. Lo importante es la relación de confianza entre los entrenadores, los jugadores y yo. Y hay mucha confianza entre todos", dijo.