Julian Nagelsmann: "Rüdiger parece que está bien, si no pasa nada podrá jugar"

Julian Nagelsmann , seleccionador de Alemania , afirmó este viernes que Antonio Rüdiger, lesionado en un muslo durante el partido contra Suiza y duda hasta última hora para disputar los octavos de final, "está bien y jugará si no pasa nada".

"Por el momento, parece que está bien para mañana. Si no pasa nada, podrá jugar. Rüdiger es muy importante, así que los médicos lo han intentado todo para que esté listo. Veremos lo que pasa en el entrenamiento de hoy, a veces si tienes problemas musculares hay que esperar a después de las sesiones. De momento, está en forma de nuevo, así que estamos felices de tenerle de vuelta", dijo en ruda de prensa.

"Soy parte del cuerpo técnico y mañana decidiremos quien jugará mañana por la tarde poco antes de las 21:00 horas. No daré ninguna información. Nosotros como entrenadores, no seguimos ese debate. No leo nada, tengo bastantes cosas que hacer", señaló.