Érick Rivera acusa a la Fesfut de dejarlo solo por supuesto dopaje y culpa a infiltración

"En su momento yo le dije a la Federación que la crema y todo eso, y ellos me hicieron saber que había sustancia Clobetasol y el doctor me dijo que era un derivado de Clostebol, pero con el tiempo nos dimos cuenta que nada qué ver, entonces cuando yo estaba en la Federación les hice saber que a mí el doctor me había infiltrado y ellos me descartaron eso, me dijeron que no tenía nada que ver y que era la crema; con el tiempo nos dimos cuenta que un día después que a mí me notificó FIFA la sanción, un día después le quitaron el cargo al doctor (Herrera), todo eso nos llenó más de sospechas y yo escuche a Hugo Carrillo decir que el doctor ya no estaba".