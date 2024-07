“Varios equipos estarían interesados en el mexicano, pero todavía no parece haber conversaciones concretas con el Feyenoord”, señala Voetbal International y recuerda que el club de la Eredivisie acaba de contratar al argentino Julián Carranza como posible sustituto de Giménez, así como fichó al delantero japonés Ayase Ueda el año pasado.

Santiago Giménez disputó la Copa América 2024 con México, pero el delantero no logró convencer y se fue en blanco sin poder anotar un solo gol en 228 minutos jugados en tres partidos. El Tri no pasó de la fase de grupos tras vencer a Jamaica, perder contra Venezuela, y no poder derrotar a Ecuador.