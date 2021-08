La era post-Messi dio inicio con la conquista del Joan Gamper

Fue un partido raro desde el inicio al no ver en la cancha al 10 blaugrana. La afición no lo olvidó y durante varios pasajes del encuentro coreó su nombre, aunque no todo fue miel sobre hojuelas pues al inicio elementos como Umtiti, Miralem Pjanic y Antoine Griezmann fueron abucheados por un sector de los tres mil espectadores que presenciaron el encuentro, pero al final todo fue fiesta y hubo una ovación para los dirigidos por Ronald Koeman, específicamente para Memphis Depay, quien hizo gol.