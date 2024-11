Y es que no era un partido normal, el festejo de Efraín Juárez se debió a que, a pesar de la derrota en el encuentro, el global favoreció 2-1 a los suyos, por lo que se clasificaron a la Final de la Copa , donde se medirán al América de Cali.

Ante la polémica desatada por sus acciones, el técnico del equipo "Verdolaga", Efraín Juárez, dio la cara para ofrecer disculpas a la hinchada rival y aclarar que no era contra ellos, sino con su gente.

"Los que estamos abajo, junto con todo el cuerpo técnico. Nosotros estamos en unas palpitaciones; yo creo que si me tomaban la presión me explotaba seguramente. Pero nunca fue mi intención, envió unas disculpas, yo estaba hablando con la gente de mi palco, con el presidente, el gerente y todos ellos, que habíamos hablado antes del partido. Y si los hinchas del Medellín se molestaron, pues no era para ellos".