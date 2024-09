Pese a que el breve paso de Efraín Juárez como entrenador de Atlético Nacional no ha sido malo, pues desde que asumió el puesto ha disputado cinco partidos oficiales entre liga y copa colombianas con solo una derrota, la directiva verdolaga no parece convencida.

"No soy un improvisado, a lo mejor nunca he liderado un proyecto, pero sí les puedo decir que nací en un vestidor, se lo que necesita el jugador, se lo que necesita el hincha, he pasado por los mejores clubes a nivel de continente, América, Monterrey, Pumas y no es ajeno Atlético Nacional, aquí no hay tiempo y excusas, para mí es eso es un reto importante que me llena de ilusión y vida”.