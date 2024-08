Efraín Juárez fue presentado ante los medios como nuevo estratega del Atlético Nacional donde aseguró que no es un improvisado y que no dejó a sus hijos llorando para solo estar de pasada en Colombia.

“ No soy un improvisado, a lo mejor nunca he liderado un proyecto, pero si les puedo decir que nací en un vestidor, se lo que necesita el jugador, se lo que necesita el hincha, he pasado por los mejores clubes a nivel de continente, América, Monterrey, Pumas y no es ajeno Atlético Nacional, aquí no hay tiempo y excusas es un equipo que te exige desde el día uno y para mi es eso es un reto importante que me llena de ilusión y vida”.