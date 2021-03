Yunus Musah ya decidió representar al Team USA a nivel de selecciones nacionales y no a Inglaterra como estuvo tentado después de que haya jugado en selecciones juveniles con la escuadra europea.

"Creo que fue bastante claro para mí decidir jugar para Estados Unidos. En primer lugar, creo que tiene sentido representar al país en el que nací. El momento en que decidí jugar para los Estados Unidos llegó un día en que mi corazón me dijo que este era el mejor lugar para mí. El proyecto que tenemos ahora y para el futuro es muy emocionante y es un gran placer poder ser parte de él. No puedo esperar para empezar", dijo Musah para la US Soccer.