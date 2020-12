Este martes se dio el primer paso entre la US Soccer y la USWNT en la demanda donde la selección femenina de los Estados Unidos busca igualdad de condiciones laborales, sobre todo en lo salarial .

El acuerdo de conciliación anunciado el martes evita un juicio inminente sobre los reclamos relacionados con el Título VII de la Ley de Derechos Civiles de 1964, pero no pone fin a la demanda presentada en marzo de 2019.

Según el acuerdo propuesto, que aún debe ser aprobado por el juez R. Gary Klausner , US Soccer se compromete a proporcionar un número igual de vuelos chárter, así como alojamiento en hoteles comparables.

"Este es un momento importante y bienvenido para las jugadoras de US Soccer y de la Selección Nacional Femenina. A principios de este año, asumí el cargo de presidenta y poco después contratamos a Will Wilson como nuestro nuevo director ejecutivo. Nosotros, y el resto del equipo de liderazgo de US Soccer, estamos enfocados en adoptar un nuevo enfoque en la Federación para manejar todo importa.