La selección de los Estados Unidos que dirige Gregg Berhalter dio a conocer este lunes la lista de 23 jugadores que se concentrarán en los próximos días para encarar el Final Four de la Concacaf Nations League y un amistoso ante Costa Rica.

El partido de Semifinales del Team USA se llevará primero el sábado 3 de junio ante Honduras a las 19:30 horas ET en el recién nombrado Empower Field at Mile High, después, en caso de avanzar, se medirá a México o Costa Rica por el título el 6 de junio en el mismo recinto, casa de Denver Broncos de la NFL a las 18:30 horas ET.