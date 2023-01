U.S. Soccer investiga a Gregg Berhalter por violencia al patear a su esposa

"No hay excusas para mis acciones esa noche; fue un momento vergonzoso y del que me arrepiento hasta el día de hoy. En ese momento, inmediatamente me disculpé con Rosalind, pero comprensiblemente, ella no quería tener nada que ver conmigo. Les conté a mis padres, familiares y amigos lo que sucedió porque quería asumir toda la responsabilidad por mi comportamiento. Rosalind también le informó padres, familiares y amigos. Si bien las autoridades nunca se involucraron en este asunto, voluntariamente busqué asesoramiento para ayudarme a aprender, crecer y mejorar, una de las decisiones más valiosas que jamás haya tomado. Hasta el día de hoy, ese tipo de comportamiento nunca se ha repetido.