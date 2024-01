Christian Pulisic ganó el premio al Mejor Jugador en Estados Unidos 2023 en la categoría masculina que otorga la U.S. Soccer desde 1984.

De igual forma hubo un video de parte de la U.S. Soccer donde Landon Donovan comparte impresiones con Pulisic y lo felicita por este premio, revelado a través de las redes sociales.

"Felicitaciones, gracias por todo lo que has hecho, puedes ir más despacio, no necesitas ganarlo más, tienes 25 años y nos has superado a todos. La generación previa a mi tuvo la oportunidad de jugar la Copa del Mundo en casa y eso es genial, sigue haciéndolo bien amigo, estoy orgulloso y felicitaciones otra vez", comentó Donovan en la conversación.