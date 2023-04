Anthony Hudson ve en la Selección Mexicana su rival “más grande en el mundo”

“Cada jugador tiene su propia historia, en lo personal el cariño que me tienen, comenzando en 2018-2017, siempre preguntando por mí, es lo que atrajo, ellos sabían que no podía jugar en otras categorías, pero persistían, estaban preguntando y eso me gustó bastante, el cariño que me dieron, cada jugador es diferente y otros tienen otras historias”, recalcó Jesús Ferreira de cara al México vs. Estados Unidos.