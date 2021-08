PRIMERA VUELTA

El Salvador vs. Estados Unidos, Estadio Cuscatlán, 2 de septiembre 2021 a las 22:05 horas ET

Estados Unidos vs. Canadá, Nissan Stadium, 5 de septiembre 2021 a las 20:00 horas ET

Honduras vs. Estados Unidos, Estadio Olímpico Metropolitano, 8 de septiembre 2021 a las 22:05 horas ET

Estados Unidos vs. Jamaica, Q2 Stadium, 7 de octubre 2021 a las 19:30 horas ET

Panamá vs. Estados Unidos, Estadio Rommel Fernández, 10 de octubre 2021 a las 21:05 horas ET.

13 de octubre 2021

Estados Undos vs. México, noviembre, fecha por definir en Cincinnati