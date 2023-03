Berhalter podría seguir como entrenador de Estados Unidos pese a agresión a su mujer

Ese alcance incluyó quejas sobre el arbitraje en la Academia de Desarrollo de Fútbol de Estados Unidos, los alojamientos en los viajes y el papel de Reyna en la Copa del Mundo. La investigación también indicó que tanto Claudio como Danielle Reyna, la madre de Gio Reyna, hicieron vagas sugerencias a los empleados de U.S. Soccer en la Copa del Mundo de 2022, “sugiriendo que conocían información perjudicial sobre el Sr. Berhalter que los funcionarios de U.S. Soccer no conocían”.