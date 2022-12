Edinho, el hijo incómodo de Pelé que enfrentó a la justicia por narcotráfico

Pelé murió el 29 de diciembre de 2022 en un hospital de Sao Paulo y entre la semblanza que rodea al astro brasileño se habla de sus fantasmas y Edson Arantes do Nascimento no fue la excepción pues uno de sus siete hijos enfrentó a la justicia por acusaciones de lavado de dinero y narcotráfico. Ese fue Edson Cholbi do Nascimento, mejor conocido como Edinho, quien se vio envuelto en una red de narcotráfico por su adicción a las drogas.