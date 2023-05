Érick Gutiérrez se plantea irse del PSV: "Me avergüenzo con mis hijos"

“ No quiero desperdiciar otro año de mi carrera. Al final, hay demasiados juegos que no juego. Quizás el club también debería sacar sangre nueva después de cinco años sin un campeonato. Tengo tres o cuatro ofertas serias y ya no cometo el error de ignorarlas y terminar en el banquillo. ¿Mi último año aquí? Podría ser”, sentenció el mexicano que en agosto del 2022 renovó hasta el 2025.