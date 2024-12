Chucky se despide con triunfo del PSV en el 'centenario' de Santi Giménez

Hace unos días, al ser preguntado sobre sus casi 300 partidos, 81 goles y más de 40 asistencias, 'Chucky' Lozano afirmó que es un poco más de valor lo hecho por él al no ser delantero nato como 'Chicharito' Hernández, Raúl Jiménez o Hugo Sánchez .

"Los números hablan y creo que es un poco más difícil estar metiendo muchos goles tan seguido porque eres extremo y tienes que hacer otras variantes para poder hacer goles y la verdad, para mí en lo personal ha sido especial, especial en mi carrera y creo que en cada club que he estado y en cada club que me ha tocado estar, he dejado huella”, dijo el mexicano a TUDN.