Érick Gutiérrez admite que era negativo al iniciar etapa con PSV y eso no lo dejaba crecer

"Estaba viendo todo lo negativo, todo lo malo, no me enfocaba muchas veces en mí, me enfocaba en el otro y creo que eso me afectó mucho, el dejar de confiar en mí, en algún momento no me sentía jugador, no me sentía como yo era en realidad", dijo Gutiérrez en entrevista con Marc Crosas de TUDN.