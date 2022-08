Edson Álvarez sobre su consolidación en Ajax: "Un inicio complicado"

"Fue un inicio complicado, venir a un nuevo país es complicado, pero me pone muy feliz todo lo que he vivido a lo largo de mi vida porque cada cosa tiene un porqué, en ese momento no lo entendía así, estaba enojado y triste por cómo se estaban dando las cosas sin pensar que eso me tenía que pasar para crecer, madurar, miles de cosas y ahora que volteo atrás qué feliz de haber vivido esos problemas para ser lo que hoy y hacer lo que hago.