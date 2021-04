Edson Álvarez reveló que estuvo muy cerca de regresar a México

Después de varios meses de verse obligado a trabajar bajo la oscuridad y lejos de los minutos con el Ajax, Edson Álvarez se ha convertido en un pilar indiscutible del cuadro holandés, aunque no sin tener pasajes muy complicados que incluso lo llevaron a pensar en volver a México .

En entrevista con el canal de You Tube del Ajax , Álvarez relató que de no ser por la ayuda del argentino Lisando Martínez , hubiera vuelto a tierras aztecas.

“Si Licha no hubiera estado en esos momentos que no podía estar con mi familia me hubiera regresado a México, la verdad, estuve muy cerca de regresarme y él estuvo ahí diciendo que aguantará y aguantará y ve ahora lo que es la vida.