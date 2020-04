Leonardo Gil , Sergio Vittor , argentinos, y Cristian Guanca , ecuatoriano, acompañado de su madre y de sus hijas, lograron llegar a Alemania con la esperanza de poder viajar desde ahí a Argentina, sin embargo, no lo han logrado.

"Necesitábamos un permiso para tomar el vuelo privado desde Sao Paulo a Buenos Aires. Lamentablemente, tuvimos que quedarnos en Alemania desde el viernes a las 7. Llegamos con la ilusión de volver a Argentina y cinco minutos antes de embarcar nos avisaron que el permiso no había llegado", señaló el Colo Gil para TyCSports.

"Encontramos sólo dos habitaciones, que se las dimos a las hijas del Chino Guanca y la mamá, que en el aeropuerto es persona con riesgo . Sólo una noche pudimos dormir en el hotel con el Chino Vittor, hoy nos toca dormir en el aeropuerto. No hay nadie acá en el aeropuerto", añadió.

"Saqué pasajes por mi propia cuenta a París, de París a Sao Paulo, y de Sao Paulo un vuelo privado a Buenos Aires. Me dijeron que no podía viajar porque los aeropuertos tienen política de cierre y me iba a quedar varado en otra ciudad sin llegar a casa", comentó en ese momento.