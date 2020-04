Diego Franco: canterano de Cruz Azul que hoy triunfa en Sudáfrica

"El mexicano se cierra a solo querer jugar en México , no por nada todos los extranjeros quieren llegar acá y los equipos tratan mejor a los extranjeros que a los mexicanos, en el mundo hay muchas oportunidades", dijo en charla con TUDN .

Formado en Cruz Azul, jugó en el Ascenso con San Luis y posteriormente en Costa Rica, "Flavio Davino era el director deportivo de un equipo llamado Belén que estaba en problemas de descenso, él me había tenido en San Luis y me hizo la invitación", compartió Franco, "Es una increíble liga, ha progresado mucho, pero sí me tocó ver cositas medio turbias", agregó.