‘Dibu’ y Courtois, entre los porteros finalistas al premio The Best 2022

También se supo que el próximo jueves 9 de febrero se publicarán los nombres de los finalistas de los premios The Best 2022 al Entrenador de la FIFA, tanto de fútbol femenino como de masculino, y el viernes 10, los finalistas de las categorías The Best a la Jugadora de la FIFA, The Best al Jugador de la FIFA y del premio Puskás de la FIFA.