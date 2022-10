Dani Alves se entrena con el Barça Atlètic que dirige Rafa Márquez

“Para mí, jugar el 2022 se convirtió en un desafío desde el momento en que no pude ir al 2018. Cuando estaba por ir, pasó una fatalidad que no me permitió ir. Eso creó un desafío. Creo que el 2018 fue el el peor momento de mi carrera. Porque te hace incapaz de luchar. Cuando no puedes luchar, entonces se acabó para ti. Mi mente lo quería, mi corazón lo quería, el alma lo quería, pero mi cuerpo estaba bloqueado. no hay chance, creo que ese fue el peor momento, sin duda”, señaló sobre la importancia que tiene para él esta convocatoria.