El día que Enrique Meza confrontó al 'Turco' Mohamed en Toros Neza

Video El día que ‘Ojitos’ Meza puso en su lugar al ‘Turco’ Mohamed en Toros Neza

Enrique Meza contó en Faitelson sin censura la ocasión en que confrontó a la entonces figura de su equipo Toros Neza, Antonio, 'Turco' Mohamed, ahora director técnico de Toluca.

Hablando sobre la importancia de la disciplina en los jugadores para alcanzar su mayor rendimiento y, por ende, en una exitosa carrera profesional, Meza citó la problemática que tuvo con la peculiaridad personalidad del argentino.

"Al principio no quería correr, Antonio, que es tan peculiar, algún día tuvimos una dificultad --extraordinario jugador y además es una gran persona—pero un día tuvimos una gran dificultad porque yo recién llegué, tenía tres semanas de estar ahí, te le decía, ‘Antonio, corre, Antonio, corre’.

"Un día iba a cobrar un tiro libre en un entrenamiento, me acerco y le digo lo mismo, me responde, ‘profe, nada más le voy a decir algo, aquí la figura soy yo’, le digo, ‘sí Toño, sí eres la figura, pero aquí mando yo, vete al baño, vete al baño’ y se fue".

Enrique Meza concluye su anécdota con una dura reflexión sobre lo que pudo llegar a ser el futbolista argentino.

"Un día jugando contra Veracruz allá, nos iban ganando 2-0 al minuto 19, y Toño dice algo al árbitro, lo expulsan y sale llorando porque él es muy peculiar... ganamos 5-3 con un jugador menos, y no estaba Antonio. Creo que es de los mejores jugadores que he dirigido, pero pudo haber dado mucho más si hubiera sido más grande sus esfuerzos".