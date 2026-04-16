Lionel Messi Lionel Messi y los clubes de los que es propietario tras adquisición del Cornellá El futbolista argentino comienza a formar su imperio más allá del terreno de juego, pues con la adquisición del UE Cornellá sumó un club más a su propiedad.

Por: Emmanuel Mondragón Síguenos en Google

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Lionel Messi parece tener claro su futuro tras terminar su carrera profesional y todo indica que seguirá ligado al futbol, pero no como entrenador, sino más allá, pues está forjando un 'imperio' como propietario de clubes.

La noticia más reciente fue la adquisición del UE Cornellá de España por parte de Lionel Messi, pero el equipo que compite en la quinta división no es el único del que se conoce que es dueño.

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Messi también es copropietario del Deportivo LSM que actualmente juega en la tercera división de Uruguay, en una sociedad con su amigo Luis Suárez. Ambos anunciaron su fundación en 2025.

El Inter Miami podría añadirse próximamente como un nuevo club de Lionel Messi, pues según reveló Jorge Mas, dueño del equipo, en una entrevista con Futbol de Primera, al final de su carrera el argentino tendrá la opción de ser accionista del equipo estadounidense.

Por otra parte, existe otro club relacionado con La Pulga, pero a través de la familia Messi. Se trata de Leones de Rosario, club del que no es dueño Leo, sino su familia, pues su hermano es el presidente y otros familiares ocupan cargos dentro de la organización.

Equipos propiedad o relacionados con Lionel Messi: