Critican a Tano Ortiz por falta de humildad previo al Colo Colo vs. U de Chile
El ex-DT de Rayados fue captado haciendo esto al llegar al Estadio Santa Laura.
La Supercopa de Chile celebró este fin de semana el clásico entre Colo Colo y la U. de Chile, pero quien se llevó los reflectores fue Fernando 'Tano' Ortiz, exentrenador de equipos como América y Monterrey de la Liga MX.
Horas antes del encuentro, Tano Ortiz fue criticado por su supuesta falta de humildad mientras se dirigía al interior del Estadio Santa Laura, casa de Colo Colo, tras bajar del autobús del equipo.
El Tano vestía un traje casual con tenis blancos y tras percatarse del pedregoso y polvoso sendero desvió su trayectoria para pisar el poco césped que había disponible, todo para que terminara atravesando un sendero aún más rústico hacia los vestidores.
La elegancia le sirvió de poco al Tano, ya que Colo Colo terminó perdiendo el clásico por 3-0 con todo y la expulsión de Sebastián Vega, exjugador de Rayados.
A principios de mayo, Tano Ortiz presentó su renuncia con Santos Laguna por falta de presupuesto de la directiva para fichar refuerzos. Esto y los malos resultados con los laguneros obligaron al argentino a dejar la Liga MX por nuevos horizontes.
A finales de agosto fue anunciado como entrenador de Colo Colo de la liga de futbol chilena para regresar a Sudamérica, a sus 47 años, donde debutó como entrenador cuando tomó en una primera etapa al Sol de América de Paraguay y después al Sportivo Luqueño.