"Me encanta competir con los jugadores jóvenes porque, a veces, no nos respetan a los viejos, pero deben respetarnos porque estamos ahí todo el tiempo, luchando contra ellos de una buena manera.

“Son una motivación, para ser honesto me gusta que me comparen con ellos. La velocidad, los disparos, incluso la forma física. Ellos continúan trabajando duro, pero no están en mejor física que yo y lo saben. Estoy bromeado”, declaró entre risas CR7 durante la ceremonia de premiación que se celebró en Dubái, Emiratos Árabes Unidos.