Cristiano Ronaldo asegura ser "único" en su presentación con Al-Nassr

"Para mí no es el fin de mi carrera venir a Arabia Saudita, es un cambio y la verdad no estoy muy preocupado por lo que diga la gente. Sé que la liga es competitiva, la gente no sabe, pero yo sí porque he visto varios juegos, lo único que quiere es jugar si es posible mañana si el entrenador me da oportunidad".