"No es la solución la inhabilitación, es un claro empujón, el único que no lo vio fue el árbitro y la gente de arriba del VAR, con todo y los siete minutos que tuvieron. Los jugadores de T&T no tienen intención de lastimar, nosotros no haríamos ninguna solicitud de inhabilitación. El árbitro vamos a pedir que se nos diga porque actuó como actuó, sabiendo si se le va inhabilitar o no y por tantos partidos".