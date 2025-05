Rodrigo Huescas será baja de la Selección Mexicana en la Copa Oro 2025 , pues el jugador del FC Copenhague no fue registrado en la prelista de 60 jugadores que pasó a la Federación Mexicana de Futbol a la Concacaf.

“Si tu nombre no está en esa lista, no hay poder humano que te lleve a la Copa. Si no estás dentro de los 60 de esa prelista que hoy mandó la Federación a la Concacaf, estás fuera de la Copa Oro y para arrancar pues la gran sorpresa ante su ausencia es justamente la de Rodrigo Huescas”, dijo Gibrán araige de TUDN