PIOJO AMA A MÉXICO, PERO EN COPA ORO SERÁ DISTINTO

“Desde que firmé con Costa Rica, me imaginaba esta situación, mi cariño por el país no va a cambiar, mi corazón es mexicano, amo a mi país, pero hoy represento a otra institución que me abrió las puertas, tengo la obligación de responder en la parte futbolística, es fuerte México, pero siento también que tengo una selección fuerte, vamos a tratar de ganar el partido y no especular nada”, apuntó Piojo Herrera.