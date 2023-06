Honduras: Luis Palma y su polémica ausencia de la convocatoria de La H

“Si en un futuro (Diego) no me llama, él sabrá, es una decisión técnica que tendré que respetar. En el uso de redes sociales tal vez me equivoqué en unas cosas. En su momento yo estaba molesto, y cuando ya quieres borrar algo, ya tienes 20 mil capturas de pantalla. Tal vez eso le molestó. En la Federación no han tenido ningún tipo de acercamiento para esta fecha FIFA. Si no me llevan pues le deseo lo mejor a la selección que es lo que todos queremos”, externó Palma.