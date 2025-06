“No soy Tica, soy mexicana, pero antes que nada soy hija y donde esté este señor que me ha enseñado a amar la pelota, ahí va a estar mi corazón y mi apoyo. Contigo en todas, porque la vibra no es la camiseta, es la sangre y es algo que muchos no entenderán”, escribió junto a la imagen de su papá.