"No fue un golpe anímico, soy un profesional y estoy donde me toca estar, desafortunadamente no me tocó por diferentes circunstancias, estoy por jugar una Semifinal, donde estoy doy lo mejor de mí, estoy orgulloso de mis compañeros de la selección Olímpica, pero para nada fue un golpe anímico, me toca estar donde ellos me requieran".