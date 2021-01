Ronaldo quiere ver a la Liga MX y MLS en la Copa Libertadores

Cabe recordar que, la última participación de México en la Libertadores fue en el 2016 con Pumas , Toluca y Puebla de representantes. Los de la UNAM y Diablos Rojos calificaron a Cuartos y Octavos de Final, respectivamente, mientras que La Franja no superó la Fase de Grupos.

Ronaldo no se atrevió a decir quien ganará la actual edición y aseguró que le agrada que la Final se dispute a partido único, formato que se empleó en el 2019.

“Me gusta el formato de final único. Es muy bueno para los jugadores y los aficionados. Es un Clásico histórico del campeonato paulista y no veo un favorito con esta final única, las posibilidades quedan muy abiertas. En una final de Libertadores depende de muchos elementos. No me voy a arriesgar a predecir quién es el favorito”, indicó.