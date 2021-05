Conoce las sedes y calendario de la Copa América 2021 en Argentina y Colombia

La Copa América 2021 arranca este 13 de junio en ocho sedes repartidas entre Colombia y Argentina, dos países en los extremos de la región de Sudamérica, para la primera edición del torneo más antiguo del mundo a nivel de selecciones que se celebra en más de una nación. Aquí te presentamos las sedes y el calendario de los partidos.

El torneo cuenta con las 10 selecciones afiliadas a Conmebol, divididas en dos grupos: la Zona Norte, que jugará en Colombia, y la Zona Sur, que verá acción en Argentina.

En la Zona Norte estarán Brasil, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela.

La Zona Sur la conforman Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay.

Solo quedarán eliminados los últimos lugares de cada zona para empezar a jugar las rondas de eliminación directa desde los Cuartos de Final.

La Final de la Copa América se celebrará el 10 de julio en Barranquilla. El duelo inaugural entre Argentina y Chile se jugará en Buenos Aires.

Al momento de esta publicación, no hay determinaciones sobre el número de aficionados que podrá recibir cada sede por las restricciones provocadas por la pandemia de covid-19. La capacidad mostrada de cada estadio corresponde a su aforo total.

Barranquilla, Colombia

La sede más recurrente en la actualidad para la selección de Colombia, en la costa del Atlántico, recibirá dos partidos de primera ronda y la Gran Final de la Copa América.

Estadio Metropolitano Roberto Meléndez

Capacidad: 46,788

Colombia vs. Ecuador - 14 de junio, 8:00 PM ET / 7:00 CT / 5:00 PT

Colombia vs. Brasil - 24 de junio, 7:00 PM ET / 6:00 CT / 4:00 PT

Final - 10 de julio, 6:00 PM ET / 5:00 CT / 3:00 PT

Bogotá, Colombia

La capital colombiana recibirá dos partidos de primera fase, uno de Cuartos de Final y el duelo por el tercer lugar.

Estadio Nemesio Camacho ‘El Campín’

Capacidad: 36,343

Venezuela vs. Ecuador - 21 de junio, 4:00 PM ET / 3:00 CT / 1:00 PT

Ecuador vs. Brasil - 28 de junio, 7:00 PM ET / 6:00 CT / 4:00 PT

Cuartos de Final, 1º Norte vs. 4º Sur - 3 de julio, 7:00 PM ET / 6:00 CT / 4:00 PT

Buenos Aires, Argentina

El partido inaugural se celebrará en el estadio de mayor aforo del torneo, además de otros dos partidos de primera fase, uno de Cuartos de Final y una Semifinal.

Estadio Monumental

Capacidad: 70,074

Argentina vs. Chile - 13 de junio, 5:00 PM ET / 4:00 CT / 2:00 PT

Argentina vs. Paraguay - 20 de junio, 7:00 PM ET / 6:00 CT / 4:00 PT

Argentina vs. Bolivia - 27 de junio, 5:00 PM ET / 4:00 CT / 2:00 PT

Cuartos de Final , 1º Sur vs. 4º Norte - 8:00 PM ET / 7:00 CT / 5:00 PT

Semifinal, Ganador CF1 vs. Ganador CF2 - 7:00 PM ET / 6:00 CT / 4:00 PT

Cali, Colombia

Cali ha sido uno de los mayores epicentros de las protestas contra la reforma tributaria del presidente de Colombia, Iván Duque, pero hasta el momento no hay signos oficiales de alterar los planes de esta sede para la Copa América.

Estadio Olímpico Pascual Guerrero

Capacidad: 35,405

Perú vs Brasil - 18 de junio, 10:00 PM ET / 9:00 CT / 7:00 PT

Colombia vs. Perú, 21 de junio, 9:00 PM ET / 8:00 CT / 6:00 PT

Ecuador vs. Perú, 24 de junio, 6:00 PM ET / 5:00 CT / 3:00 PT

Cuartos de Final 3, 2º Zona Norte vs. 3º Zona Sur - 6:00 PM ET / 5:00 CT / 3:00 PT

Córdoba, Argentina

La selección de Uruguay jugará en los dos partidos de primera fase de esta sede, que albergará también un partido de Cuartos de Final.

Estadio Mario Alberto Kempes

Capacidad: 57,000

Argentina vs. Uruguay - 17 de junio, 8:00 PM ET / 7:00 CT / 5:00 PT

Bolivia vs. Uruguay - 23 de junio, 5:00 PM ET / 4:00 CT / 2:00 PT

Cuartos de Final 2, 2º Zona Sur vs. 3º Zona Norte - 2 de julio, 5:00 PM ET / 4:00 CT / 2:00 PT

Medellín, Colombia

Esta sede recibirá tres partidos de primera fase, todos ellos con la selección de Venezuela en la cancha, además de la única Semifinal a disputarse en territorio colombiano.

Estadio Atanasio Girardot

Capacidad: 40,943

Brasil vs. Venezuela - 14 de junio, 7:00 PM ET / 6:00 CT / 4:00 PT

Colombia vs. Venezuela - 18 de junio, 7:00 PM ET / 6:00 CT / 4:00 PT

Venezuela vs. Perú - 28 de junio, 9:00 PM ET / 8:00 CT / 6:00 PT

Semifinal, Ganador CF3 vs. Ganador CF4 - 6 de julio, 9:00 PM ET / 8:00 CT / 6:00 PT

Mendoza, Argentina

La sede más cercana a la frontera con Chile recibirá tres partidos de primera fase solamente, incluidos dos de la selección andina.

Estadio Malvinas Argentinas

Capacidad: 42,500

Paraguay vs. Bolivia - 13 de junio, 8:00 PM ET / 7:00 CT / 5:00 PT

Chile vs. Bolivia - 17 de junio, 5:00 PM ET / 4:00 CT / 2:00 PT

Uruguay vs. Chile - 20 de junio, 4:00 PM ET / 3:00 CT / 1:00 PT

Santiago del Estero, Argentina

El recinto más nuevo de esta Copa América fue inaugurado apenas en marzo pasado y su construcción terminó en mayo de 2020. Estuvo en duda para ser sede del evento por la velocidad de la construcción, sin embargo, la postergación por la pandemia ayudó a sus planes.

Estadio Único Madre de Ciudades

Capacidad: 30,000

Chile vs. Paraguay - 23 de junio, 8:00 PM ET / 7:00 CT / 5:00 CT

Uruguay vs. Paraguay - 27 de junio, 5:00 PM ET / 4:00 CT / 2:00 PT

