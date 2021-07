"Messi fue uno de los muchachos de los que más he aprendido jugando juntos. Es un tipo del que estoy muy orgulloso de tener hoy como amigo, alguien del que he aprendido mucho. Y cuando fui al Paris Saint- Germain, ya no tenía a Messi de mi lado. Empecé a mejorar en mi posición actual, jugando más como número 10 que como extremo. Y, hoy, puedo jugar en cualquier posición que el entrenador requiera”, finalizó.