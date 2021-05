Messi: “Tengo muchísimas ganas de estar en la Copa América”

“Siempre que compito, compito para ganar y tratar de conseguir todos los objetivos, títulos. La verdad es que la última Copa del Rey fue especial por el momento que estábamos también; el club venía o viene de un par de años donde no la hemos pasado bien por diferentes resultados, por a nivel de títulos y porque es un vestuario muy joven con mucha gente nueva y esta Copa del Rey era un punto de inflexión y muy importante, y más allá de eso en lo personal me gusta ganar, me gusta conseguir títulos y en cuanto más, mejor”, indicó.

“La verdad que empecé a darle bola a las camisetas, a los recuerdos de más grande porque antes no prestaba atención a eso o no me llamaba. Mi hermano Matías en Argentina, desde que empecé empezó a guardar todo y tiene muchísimas cosas y me arrepiento de no haber pedido camisetas antes a jugadores que he enfrentado cuando era chico, cuando recién empezaba como la de Ronaldo, Roberto Carlos, jugadores que me enfrenté y que hoy digo ‘me gustaría tener esa camiseta’. Después creo que tengo, seguramente alguna falta, pero tengo la mayoría”, externó.