Pese a la calidad y nivel que la Selección Mexicana enfrentará en la Copa América 2024, Alexis Peña no cree en imposibles. Considera que una buena preparación con la concentración y la confianza a tope pueden generar cambios trascendentales.

El central de los Rayos del Necaxa y que forma parte de la convocatoria preliminar de Jaime Lozano para el torneo continental, es uno de los elementos que reforzarán a un cuadro con base del Tricolor Sub-23 para el partido amistoso de este viernes frente a la Selección de Bolivia.

"No lo creo imposible (ganar la Copa América), si vemos hacia fuera, claro que hay muy buenos equipos con buenos jugadores en ligas top, pero también es importante ver hacia dentro y la forma de trabajar de uno para poder competirle a esas individualidades y buenas selecciones.

"(La meta) siempre ganar, no creo que exista un jugador que no piense en ganar, no me pasa por la cabeza perder, trabajamos para eso”, indico Alexis Peña en entrevista con Faitelson sin censura para TUDN.

Asimismo, el zaguero de la Selección Mexicana y del Necaxa habló de lo que se espera de los encuentros de preparación rumbo al torneo continental, primero ante Bolivia y luego un par de partidos amistosos en Estados Unidos con Uruguay y Basil, quien ya concentró.

"Antes de la Copa América, los amistosos; (hay que) dar buena cara, hacer un buen papel, una buena preparación para tener una excelente Copa, una ilusión muy grande, es una oportunidad y pensar en llevarla, que es lo que todos queremos", indicó en entrevista con David Faitelson.

Alexis Peña niega que haya cometido indisciplina en Chivas

Asimismo, a nivel de clubes, el central fue cuestionado sobre lo que pasó en su separación del Rebaño cuando aparentemente cayó en un acto de indisciplina que le obligó a salir del equipo para llegar a Cruz Azul, donde ganó una Liga MX antes de volver al Necaxa.

“La verdad no sé ni qué responder, ni las sensaciones que tuve, no jugué un solo partido, un solo minuto, fue cuando vivimos lo del COVID, jugamos a puerta cerrada, pasó muy rápido ese periodo, desgraciadamente me tocó salir no como uno quisiera, me fui a Cruz Azul que después de tanto tiempo se logró el campeonato.

“Realmente no hice nada, a lo mejor solo estuve en un lugar equivocado, asumí las consecuencias de lo que se decidió y siempre tomándolo de la mejor manera, haciéndome responsable como lo he hecho en toda mi carrera”.

Alexis Peña no dejó de lamentar su baja de juego pese a que llevaba años jugando de manera consecutiva lo que generó una mala experiencia en lo que es su carrera futbolística hasta el momento.

“Nos venden a Canelo, Chicote y a mí a las Chivas, íbamos así como dices, pero desgraciadamente no pude obtener el juego que me habría gustado, casi no jugué, es un sabor amargo”.

